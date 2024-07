Ragusa, al Giardino ibleo la celebrazione della memoria liturgica di San Giacomo

Attualità

Giovedì alle 19 una messa con la partecipazione delle famiglie che hanno subito gravi lutti

Giovedì 25 luglio, su iniziativa dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, in collaborazione con l’arciconfraternita di San Giacomo apostolo, in occasione della memoria liturgica di San Giacomo, è in programma un appuntamento religioso. Alle 19, nella chiesa omonima del Giardino ibleo, sarà celebrata la santa messa presieduta dal direttore dell’ufficio, il sacerdote Giorgio Occhipinti, con la partecipazione delle famiglie che hanno subito gravi lutti. L’arciconfraternita invita i fedeli tutti a partecipare numerosi come segno di condivisione.

