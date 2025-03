Ragusa, al Palaminardi “La Sicilia, danza Csen” con un’edizione che si annuncia da record

Società

Domenica sono in programma oltre 190 uscite nelle varie categorie

Si annuncia una manifestazione straordinaria. E’ quella in programma domenica dalle 9 al Palaminardi di contrada Selvaggio a Ragusa. “La Sicilia, danza Csen”, quinta edizione del concorso di danza accademica promossa dal comitato provinciale Csen, con il supporto dell’amministrazione comunale del Comune capoluogo, in testa il sindaco Peppe Cassì oltre all’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, sta facendo registrare numeri eccezionali e assolutamente da record. Sono, infatti, oltre 190 le uscite previste nelle varie categorie con scuole provenienti da ogni parte della Sicilia e anche oltre. La giuria internazionale è di primissimo livello.