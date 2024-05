Ragusa, al Perracchio lo spettacolo “One way” promosso dall’istituto Vico-Umberto I-Gagliardi

Società

Gli studenti raccontano sul palco il viaggio allucinante di un gruppo di migranti

Andrà in scena oggi, lunedì 27 maggio, alle 20,30, al teatro Perracchio di Ragusa, “One way” ovvero “Solo andata”, spettacolo teatrale diretto e adattato dal regista Alessandro Romano, come esito finale del Laboratorio “Drama Lab” promosso dall’istituto G.B. Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa, sotto la dirigenza della preside prof.ssa Nunziata Barone. Il racconto è quello di un viaggio allucinante che un gruppo di migranti, partiti dall’Africa su barconi improvvisati, deve affrontare per sbarcare in Italia.

Il progetto “Drama Lab”, già alla quarta edizione, su intuizione di due docenti di lingua Inglese del Vico – le prof.sse Silvana Giliberto e Rossana Minardi – prevede che la messa in scena dello spettacolo sia in parte recitata nelle diverse lingue straniere oggetto di studio degli studenti-novelli attori. Romano, regista e attore di chiara fama, si è avvalso della sinergica collaborazione di Federica Bisceglia, attrice laureata in Lingue, che in qualità di vocal coach ha seguito gli studenti nella traduzione del testo e nella corretta pronuncia.