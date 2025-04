Ragusa, al Perracchio un lavoro inedito scritto e diretto da Gianpiero Francese

Spettacoli

La storica compagnia Opera propone domenica "Il turno di notte"

Un lavoro inedito, scritto e diretto da Gianpiero Francese per la storica compagnia Opera. “Il turno di notte”, questo il titolo di un’opera dedicata al difficile momento che la classe operaia, nel caso specifico quella metalmeccanica, vive in Italia. Sarà portata in scena domenica 6 aprile al teatro Perracchio, fresco di ristrutturazione, alle 18. Botteghino in via Roma 168, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. La proposta è dell’associazione culturale C&M, con la direzione artistica di Carlo Nobile, nell’ambito della stagione teatrale che anima la città di Ragusa. Un episodio fatale rinchiude i sette protagonisti in uno spogliatoio dove inizia un lungo e duro confronto fra sei operai prima e un dirigente francese dopo. Un efficace equilibrio tra l’approccio realistico alla dimensione popolare e la distorsione grottesca delle figure in campo, rende “Il turno di notte” un lavoro che fa “ridere e pensare”.