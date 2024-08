Ragusa, al rogo un’auto in via delle Madonie

Cronaca

Episodio ancora tutto da decifrare. Indaga la polizia

Episodio tutto da decifrare in via delle Madonie, un traversa della parte alta di via Archimede. Incendio doloso ai danni di un’autovettura, una Fiat Punto, regolarmente parcheggiata. L’atto incendiario si sarebbe consumato nella notte. I proprietari sono intervenuti per cercare di salvare il salvabile e in effetti la Punto non è finita completamente al rogo. Sul posto gli agenti della polizia di Stato per raccogliere la denuncia e cercare di indagare su quello che è accaduto. Saranno utilizzate le immagini delle videocamere presenti in zona.

