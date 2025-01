Ragusa, al santuario del Carmine la festa annuale del Gesù bambino di Praga

Società

Da giovedì numerosi momenti di preghiera. Previste anche iniziative ricreative per i più piccoli

Un grande momento di preghiera per i ragusani: saranno numerosi i fedeli che sono pronti a recarsi al santuario del Carmine di Ragusa per animare, insieme al priore, il sacerdote Gianni Iacono, e agli altri confratelli, la festa annuale del Gesù Bambino di Praga venerato al santuario di Arenzano (in provincia di Genova). Gli appuntamenti al via da giovedì 16 gennaio a venerdì 24 con la novena a Gesù bambino.

Questi gli appuntamenti giornalieri: alle 17 il Vespro e l’adorazione eucaristica, alle 18 la recita del Rosario e la novena a Gesù Bambino, alle 18,30 la santa messa. Il priore del santuario, padre Gianni Iacono, grande devoto di Gesù bambino, come da spiritualità carmelitana, ha riportato dopo molti anni i ragusani a ricelebrare il culto del piccolo Re Gesù: il bambino che aspetta di essere accolto nei cuori dei suoi fedeli. A conclusione della celebrazione tutti i presenti riceveranno l’unzione dai sacerdoti con l’olio benedetto, detto anche “olio della lampada”, per alimentare la fiamma della fede e così ricevere numerose benedizioni. Gli appuntamenti clou sono in programma sabato 25 e domenica 26. Tra le altre iniziative programmate quest’anno dalla comunità dei Padri carmelitani scalzi il concerto del coro Mariele Ventre e l’animazione curata dai clown di Ci ridiamo sù.

