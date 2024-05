Ragusa, al teatro Donnafugata la prima nazionale di “Fuori uso”

Spettacoli

E' il nuovo lavoro dell'autrice e scrittrice Costanza DiQuattro. Appuntamento domenica 19 e lunedì 20 maggio

Prima nazionale al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per “Fuori uso”, il nuovo spettacolo dell’autrice e scrittrice Costanza DiQuattro. L’opera teatrale, che sarà portata in scena domenica 19 maggio alle 19.00, e lunedì 20 maggio (quest’ultima data già in sold out), con la regia di Luca Ferrini (aiuto regìa Denis Persichini) e prodotta da Alt Academy Produzioni, è vincitrice del programma “Per Chi Crea” ed. 2023 promosso dal Ministero della Cultura (Mic) e dalla Siae. “Fuori uso” racconta la storia di quattro ragazzi interpretati dai giovani talenti Chiara Del Francia, Elena Piacenti, Andrea Verticchio e Alberto Melone, che sono costretti a condividere il ristretto spazio dell’ascensore bloccato di un palazzo romano. Sono ragazzi tra i sedici ed i ventidue anni e, seppure differenti per ambizioni e formazione, condividono la stessa irrequieta instabilità, ma anche la scompigliata e brillante ironia che questa generazione post-covid ha saputo reinventare.