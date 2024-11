Ragusa, al via i festeggiamenti in onore dell’Immacolata

Società

Si comincia venerdì. Domenica la novità in piazza Chiaramonte della serata "Arrusti e mancia"

“Maria è la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna nel cammino. Quando cadiamo ci aiuta a rialzarci e spesso ci porta anche in braccio. Stare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. Lei è Madre e ci conosce bene per cui non ha bisogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede, basta dirle semplicemente: Ave o Maria…”. Sono le parole che saranno utilizzate da guida per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata, regina e patrona della Sicilia, che, nella città antica di Ibla, a Ragusa, possono contare su una tradizione ultradecennale. I preparativi per le celebrazioni sono già entrati nel vivo. Prenderanno il via venerdì 29 novembre con il solenne novenario per concludersi con la giornata di solennità dell’8 dicembre. I festeggiamenti possono ancora una volta contare su una cornice straordinaria, le viuzze di Ibla e, in particolare, il suggestivo monumento architettonico rappresentato dalla chiesa di San Francesco all’Immacolata.