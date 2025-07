Ragusa: al via “Ibla in festa” con spettacoli, musica e cabaret

Spettacoli

Si comincia già domani con Ibla Grand Prize e si va avanti sino al 17 agosto

L’estate tra i palazzi barocchi si trasforma in una esperienza indimenticabile. La città antica di Ragusa si prepara a proporre un’estate diversa dal solito. Uno scrigno di pietra e meraviglia che si accende di musica, teatro e risate. Il Ccn Antica Ibla vuole valorizzare i luoghi più iconici affinché diventino una occasione importante per incontrarsi, emozionarsi, ridere e ballare. Si comincia con Ibla Grand Prize, il prestigioso concorso internazionale che si tiene da domani, 5 luglio, sino all’11, e che porta in città musicisti da tutto il mondo.