Ragusa, al via il Festival organistico internazionale di Ibla

Cultura

Il primo appuntamento della manifestazione di cui è direttore artistico il maestro Marco D'Avola è in programma sabato alle 19 nella chiesa delle Anime sante del Purgatorio

Un evento speciale. Un appuntamento di grande prestigio culturale. Una rassegna che ormai è entrata di buon diritto a fare parte degli appuntamenti più di richiamo dell’intera provincia di Ragusa. Inizierà sabato 12 ottobre la 28esima edizione del Festival organistico internazionale di Ibla – Città di Ragusa che, curato dal maestro Marco D’Avola (nella foto), nella qualità di direttore artistico, ha fatto registrare, negli anni scorsi, riscontri molti lusinghieri. Sono sei gli appuntamenti in programma. La manifestazione si concluderà il 30 novembre al duomo Di San Giorgio. Il primo evento, invece, è previsto per sabato alle 19 nella chiesa delle Anime sante del Purgatorio con l’esibizione di Peter Kovary dell’Ungheria. Si prosegue il 19 ottobre al collegio di Maria Santissima Addolorata (Badia) con il baritono Joseph Lia e Marco D’Avola all’organo, poi ci sarà lo svizzero Marc Fitze nella chiesa dell’Ecce Homo il 26 ottobre. Quindi il 16 novembre, sempre all’Ecce Homo, il violinista Maria Perucka e Roman Perucki all’organo entrambi dalla Polonia. Il 23 novembre al duomo di San Giorgio lo spagnolo Pedro Alberto Sanchez e il 30 novembre la cerimonia di gemellaggio con il festival organistico internazionale di Cracovia con la presenza del polacco Dariusz Bakowsky-Kois.