Ragusa, al via il nuovo festival “Sipari di carta”

Cultura

Per tre giorni da domani gli ospiti daranno vita a una serie di appuntamenti nella città antica di Ibla

Offrire al pubblico un’esperienza culturale che va oltre la semplice presentazione di un libro. E’ l’obiettivo del nuovo festival “Sipari di carta” che da domani, venerdì 11 aprile, a domenica 13 aprile, fa incontrare letteratura e teatro in un dialogo scenico. Promosso dal Teatro Donnafugata in sinergia con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con la direzione artistica della scrittrice Costanza DiQuattro, il festival è dedicato all’incontro tra scrittura e arte teatrale. Per tre giorni, tra l’elegante Palazzo La Rocca (patrimonio dell’Unesco) e il raffinato Teatro Donnafugata, gli ospiti daranno vita a una serie di appuntamenti che, prendendo spunto dalla presentazione dei loro libri, celebreranno il profondo legame tra letteratura e teatro, tra narrazione e performance, tra la parola scritta e quella messa in scena.