Ragusa, al via il nuovo mercato del quartiere Cappuccini

Attualità

L'assessore Massari: "Sabato l'inaugurazione. E' stato modellato sulle esigenze dei residenti"

Sarà inaugurato sabato 23 marzo il nuovo mercato del quartiere Cappuccini. L’apertura avverrà alle ore 9,30 con la partecipazione del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari.

L’istituzione del nuovo mercato rionale è stata fortemente voluta dai residenti della zona, dal parroco della Chiesa dei Cappuccini, dalla consigliera Giovanna Criscione.

L’Amministrazione comunale intende promuovere e incentivare lo sviluppo sul territorio di iniziative commerciali che possano riqualificare zone e quartieri popolari che soffrono ormai da anni della tendenza allo spopolamento e della chiusura di molte attività commerciali di vicinato e di servizi, creando la possibilità anche per i cittadini affetti da problematiche di mobilità di usufruire di appositi spazi in cui effettuare operazioni di commercio al minuto, con l’istituzione in via sperimentale e per la durata di un anno. Gli uffici hanno lavorato molto e in fretta per renderlo possibile e per dare questo nuovo servizio ai cittadini. I 10 venditori che comporranno la nuova struttura sono stati selezionati in base ai prodotti e alla qualità, in modo da garantire ai residenti un piccolo ma ben fornito mercato rionale.