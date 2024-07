Ragusa, al via il primo campo estivo gratuito per 20 bambini del quartiere Ecce Homo

Ragusa

E' partito l'1 luglio e andrà avanti sino al 2 agosto

È partito il primo luglio, nella sede della scuola Ecce Homo di Ragusa, il primo Campo Estivo gratuito per 20 bambini dai 7 ai 10 anni che risiedono nel quartiere limitrofo.

Il progetto nasce dalla sinergia tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa guidato da Catia Pasta, l’Associazione Nazionale di Azione Sociale rappresentata dalla sua presidentessa Alessandra Giannola, e dell’Istituto Comprensivo Vann’Antò diretto da Teresa Giunta.

Il Centro Estivo si terrà dall’1 luglio 2024 al 2 agosto 2024, dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 13.30.

Si svolgerà nella sede della scuola Ecce Homo di Ragusa. Gli spostamenti all’esterno avverranno prevalentemente a piedi alla scoperta del centro storico.