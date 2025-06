Ragusa, al via la festa del Preziosissimo sangue

Società

Le celebrazioni cominceranno da lunedì con i tradizionali momenti di aggregazione

“Vogliamo dire al mondo, con umiltà e con gioia: guardate a Cristo! Avvicinatevi a Lui! Accogliete la sua Parola che illumina e consola! Ascoltate la sua proposta di amore per diventare la sua unica famiglia: nell’unico Cristo noi siamo uno”. Le parole di Papa Leone XIV al centro della festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo che si terrà a Ragusa da lunedì 9 giugno e sino al 15. “Queste giornate di festa, oltre a consolidare gli ormai tradizionali momenti di aggregazione – spiega il parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli – ci consentiranno di approfondire la riflessione su un tema che merita grande attenzione”. La processione esterna si terrà domenica 15 giugno.