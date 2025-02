Ragusa, al via la quarta edizione di Hack your talent

Attualità

Si tratta di una esperienza di crescita, innovazione e confronto per i giovani talenti

Il conto alla rovescia è terminato: oggi pomeriggio prende ufficialmente il via la quarta edizione di Hack Your Talent, l’hackathon dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Ragusa promosso dalla rete d’impresa Oasi Digitale. Un evento che anche quest’anno promette di essere un’esperienza di crescita, innovazione e confronto per i giovani talenti, pronti a sfidarsi in una maratona creativa ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030. Ma, in realtà, Hack Your Talent 2025 ha già aperto le sue porte verso il futuro con due eventi speciali pensati per le nuove generazioni: la versione Kids, dedicata agli alunni delle scuole primarie, che si è svolta ieri mattina e la versione Junior, che coinvolgerà questa mattina gli studenti delle scuole medie inferiori.