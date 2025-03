Ragusa, al via l’attività delle equipe multidisciplinari integrate

Attualità

Vertice questa mattina in Prefettura. Ecco che cosa è emerso

Equipe multidisciplinari integrate, vertice questa mattina in Prefettura. Il prefetto ha evidenziato che, con la costituzione delle Emi, si darà concretezza ed operatività all’atto di adesione al protocollo interistituzionale, sottoscritto a Catania il 27 ottobre 2022, per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari, o interessati da situazioni di disagio sociale.Il direttore generale dell’Asp Giuseppe Drago ha illustrato le funzionalità delle equipe multidisciplinari integrate che nascono al fine di far fronte, in modo sistematico, alle richieste dell’Autorità giudiziaria e delle altre istituzioni che si occupano di minori che necessitano di interventi sociali, educativi e sanitari.