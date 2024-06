Ragusa, al via le celebrazioni in Cattedrale per la Natività di San Giovanni Battista

Società

Da domani il calendario delle iniziative liturgiche in onore del patrono principale della città e della diocesi

Il calendario delle iniziative liturgiche promosso dalla Cattedrale di Ragusa è diventato sempre più consistente e articolato, ormai da qualche anno, anche in occasione della solennità della Natività di San Giovanni Battista. Le celebrazioni per il Patrono principale della città e della diocesi di Ragusa avranno il loro culmine lunedì 24 giugno. Prendono il via, però, a partire da domani, 15 giugno. La preghiera del Santo Rosario è prevista alle 18,30 e alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica. Domenica, le messe sono in programma alle 9, alle 10,30 e alle 12. Un’altra messa si terrà nel pomeriggio alle 19. Nella celebrazione delle messe di sabato e domenica saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti di fine agosto in onore di San Giovanni Battista.