Ragusa, al via le celebrazioni in onore di Santo Spiridione

Società

Si comincia domani anche se la concentrazione degli appuntamenti religiosi è prevista per sabato 14 dicembre nel santuario della Madonna del Carmine

I fedeli ragusani non perdono la speranza e tornano ad affidarsi alle preghiere affinché quante più persone possano essere preservate dai danni inflitti dalle malattie. E’ il senso della partecipazione, che si annuncia intensa anche quest’anno, alle celebrazioni in onore di Santo Spiridione, pastore taumaturgo e vescovo di Trimithunte, venerato nel santuario della Madonna del Carmine sito nella piazza omonima, nel centro storico di Ragusa. La solennità liturgica cade sabato 14 dicembre, quando ci sarà la concentrazione degli appuntamenti religiosi, ma le celebrazioni programmate dai Carmelitani scalzi prenderanno il via già domani in occasione della memoria liturgica di Santa Lucia. Alle 11 e alle 18,30 ci saranno le sante messe mentre la chiesa rimarrà aperta dalle 7,30 alle 21,30.