Ragusa, alla Badia gli “Amici del teatro” di Chiaramonte Gulfi

Spettacoli

Domenica l'appuntamento con "Biscotti alle noci", commedia in tre atti scritta dal compianto Nino Criscione

Un classico della commedia di casa nostra. Con la pièce in tre atti scritta da Nino Criscione. “Biscotti alle noci” rappresentata dalla compagnia “Gli amici del teatro” di Chiaramonte sarà portata in scena domenica alle 18,30 alla Badia di corso Italia 103. E’ l’ultimo appuntamento della prima parte della rassegna “Ragusa ride” promossa dall’associazione culturale Palco Uno con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. Il ticket costa 12,50 euro. Inoltre, è attiva la promozione “Teatro&Pizza” per gustare un’ottima pizza a fine spettacolo domenicale nel ristorante sottostante “Capitolo barocco” a un prezzo più che conveniente, 10 euro (pizza, bevanda e coperto compresi). Per informazioni e prenotazioni, anche su whatsapp, è possibile contattare il 333.4183893. “Gli amici del teatro di Chiaramonte tornano a trovarci – sottolinea Nicastro – e il divertimento sarà assicurato. Un modo migliore per concludere questa prima parte della rassegna non poteva esserci. Intanto, abbiamo già predisposto la seconda parte del cartellone, dal 23 febbraio al 4 maggio, con cinque appuntamenti che si annunciano di assoluto richiamo. Ci saranno altre speciali occasioni per tutti coloro che intendono trascorrere dei momenti all’insegna dell’allegria e della spensieratezza”.

