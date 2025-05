Ragusa, all’Ecce Homo le celebrazioni in onore di Santa Rita

Società

Oggi è la memoria liturgica in onore della santa da Cascia. Ecco gli appuntamenti

La devozione a Santa Rita è radicata da gran tempo nel cuore dei ragusani. Osservante della tradizione popolare la parrocchia del Santissimo Ecce Homo. Che la festa, seppure vissuta all’insegna della sobrietà, sia molto sentita, lo testimonia la consistente presenza di fedeli e devoti. Ieri pomeriggio, dopo la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita, la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, con omelia del diacono Giuseppe Bottone (nelle foto Salvo Bracchitta).