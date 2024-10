Ragusa, all’Ecce Homo le iniziative spirituali si alternano a quelle sportive

Società

Momenti intensi per i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario

Da un lato le iniziative sportive che stanno riscuotendo grande attenzione. Iniziative che rientrano nel contesto della rassegna denominata Giocare per donare e che racchiude la quinta edizione del torneo di calcio a 3 (“Siamo riusciti a fare crescere l’erbetta in centro storico” dicono gli organizzatori), il secondo torneo di biliardino e il 1° torneo di ping pong. Dall’altro una serie di appuntamenti di grande intensità spirituale come la celebrazione eucaristica di ieri sera presieduta da don Flavio Maganuco, assistente diocesano Settore giovani di Azione cattolica.

Tutto questo, e altro ancora, è la festa della Madonna del Rosario a Ragusa in fase di svolgimento nella chiesa dell’Ecce Homo. Dove domani, dopo la celebrazione eucaristica delle 9, ci sarà alle 10,45 l’omaggio floreale dei fedeli alla Vergine Santissima. Alle 11 la celebrazione eucaristica e la recita solenne della Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Si prosegue nel pomeriggio con “Assu porta re”, alle 17 la serata comunitaria rivolta a tutti, grandi e piccoli, con giochi da tavolo e giochi a carte (burraco, briscola) presso il salone parrocchiale di via Minardi. Alle 18,15 la recita del Rosario, le litanie cantate e la coroncina alla Vergine del Rosario. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Luca Bonomo, ofm cappuccini. Lunedì cade la memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario. Alle 8,30, alle 12 e alle 17 ci sarà l’annuncio alla città del giorno di festa con solenne scampanio.