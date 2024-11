Ragusa, amianto sbriciolato in via Berlinguer. La denuncia della consigliera Caruso

Attualità

"Situazione problematica e pericolosa per l'incolumità pubblica. Non ne possiamo più"

“La parte meno nobile di via Berlinguer, quella che, per intenderci, circumnaviga la parte posteriore dello stadio Aldo Campo, continua a essere teatro di veri e propri scempi ambientali”. E’ la denuncia che arriva dalla consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, che, dopo avere formalizzato la segnalazione protocollandola a palazzo dell’Aquila, mette in evidenza l’ennesimo smacco di ordine ambientale sottoponendolo all’attenzione del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore al ramo, Mario D’Asta, e dell’Azienda sanitaria provinciale.