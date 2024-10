Ragusa, Anc aderisce all’astensione nazionale della categoria dei commercialisti

Economia

La protesta dalle 24 del 30 ottobre alle 24 del 7 novembre

L’Anc, assieme ad altre associazioni che si occupano della tutela dei commercialisti, ha proclamato l’astensione collettiva nazionale della categoria dalle ore 24 del giorno 30 ottobre alle ore 24 del 7 novembre 2024. L’astensione riguarderà l’invio dei Modelli dichiarazione redditi 2024. “La decisione – sottolinea la presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), che sta seguendo con molta attenzione quello che sta accadendo a livello nazionale – è stata determinata dalle richieste rimaste inascoltate, più volte reiterate al governo, di un provvedimento di proroga del termine del 31 ottobre 2024 per l’adesione da parte dei contribuenti alla proposta di concordato preventivo biennale formulata dall’Agenzia delle Entrate. Lamentiamo l’inadeguatezza della scadenza del nuovo adempimento, amplificata dall’incertezza normativa che ha caratterizzato gli aspetti applicativi del provvedimento e segnaliamo anche le correlate difficoltà per i contribuenti di valutare adeguatamente le conseguenze che comporta l’adesione o meno al nuovo strumento di compliance”.