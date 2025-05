Ragusa, Anc fa il punto sulle novità fiscali del 2025

Attualità

E' intervenuto anche il presidente nazionale Marco Cuchel

“Dichiarazioni dei redditi 2025 e nuovo concordato preventivo biennale 2.0” il tema del momento formativo promosso dall’Associazione nazionale commercialisti a Ragusa. La sala Avis di via della Solidarietà ha ospitato, ieri, i numerosi partecipanti a un appuntamento di approfondimento che, tra l’altro, ha avuto l’opportunità di contare su una prestigiosa presenza, quella del presidente nazionale di Anc, Marco Cuchel, che ha affrontato i principali temi fiscali e normativi di attualità, tra cui l’impatto del nuovo concordato preventivo, le novità sul regime forfettario e le prospettive del sistema Isa (nella foto in alto da sinistra Gatto, Paolino, Cuchel e Attinelli).