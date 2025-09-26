Ragusa, Anc promuove master sugli “Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle Pmi”

Attualità

L'appuntamento è stato articolato in due moduli. Il primo si è già tenuto. Il prossimo è in programma il 2 e il 3 ottobre

La sala convegni “Gianni Molè” del palazzo della Provincia di Ragusa ha fatto registrare una consistente partecipazione nel contesto del master dedicato agli “Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle Pmi: teoria, pratica e strumenti – Certificazione di qualità degli adeguati assetti Pdr Uni 167/2025”. L’evento, promosso dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa, è articolato in due moduli (il primo si è già tenuto il 18 e 19 settembre mentre il secondo è in programma il 2 e 3 ottobre). Riuniti professionisti e operatori del settore per approfondire le normative di riferimento, le prassi operative e gli strumenti utili alla prevenzione della crisi d’impresa, in linea con gli obblighi introdotti dal nuovo codice.