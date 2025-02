Ragusa, anche il vescovo La Placa firma la petizione per la riattivazione della guardia medica a Ibla

Attualità

"Una iniziativa importante che mette al centro il diritto alla salute"

Anche il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa (nella foto), si unisce alla richiesta di un gruppo di cittadini di Ibla che ha avviato una raccolta firme da presentare all’Asp di Ragusa affinché si provveda all’attivazione del presidio di Guardia Medica stagionale a Ragusa Ibla, garantendo così un servizio di continuità assistenziale nel periodo compreso tra maggio e ottobre. «Si tratta – ha detto il vescovo ai promotori dell’iniziativa tra cui il consigliere comunale Giovanni Sortino – di una iniziativa importante che mette al centro il diritto alla salute. Mi auguro quindi che le autorità sanitarie possano venire incontro a questa richiesta nell’interesse non soltanto dei residenti ma dell’intera comunità ragusana e di quanti a Ibla si trovano in vacanza o per motivi di studio».