Ragusa, anche l’ex inviato di guerra Toni Capuozzo a Ibla meeting art

Società

Il programma della terza giornata della manifestazione che prende il via oggi e che prosegue sino a domenica

Ricca di stimoli, spunti ed eventi anche la terza giornata di Ibla meeting art, la tre giorni sull’arte, a ingresso gratuito, ideata da Amedeo Fusco, in fase di svolgimento all’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ibla a Ragusa. Domenica mattina, infatti, riflettori puntati sull’estemporanea d’arte per le vie della città antica. La partecipazione, anche in questo caso, è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Alle 13,15 il pranzo comune al ristorante “U saracinu” (occorre prenotarsi). Nel pomeriggio, dalle 15,45, gli appuntamenti di spessore non mancheranno. Si comincia con Giuseppe Dimartino che presenterà il suo libro “Carta Parra” dialogando con Pippo Di Noto. Alle 16,20 sarà la volta dell’archeologo Giovanni Di Stefano e del parroco Giuseppe Antoci che terranno una conferenza sul tema “Ragusa sacra medievale. La croce reliquario del duomo di San Giorgio”. Alle 17,10 spazio a Manuel Manfrè che si soffermerà su “La comunicazione nel mondo dei podcast”. Alle 17,40 sarà la volta di Stefania Campo che animerà una conferenza sul tema “Donna e letteratura negli Iblei” con letture di Massimo Leggio.