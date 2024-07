Ragusa, anche Renato Zero ha ricordato Marco Guastella

Attualità

Il celebre cantante ha sottolineato l'amore per l'arte del giovane facendo commuovere i presenti

Marco Guastella (nella foto), il giovane deceduto in un incidente stradale in Sardegna giovedì scorso, è stato saluto anche da Renato Zero. Quest’ultimo, infatti, due giorni fa ha tenuto un concerto al Forte Village, dove Marco Lavorava.

Prima di cantare il brano dal titolo “Amico”, infatti, Zero ha ricordato Marco Guastella sottolineando il suo amore per l’arte e facendo commuovere i presenti.

