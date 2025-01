Ragusa, anche Savita Russo al Grand slam di Parigi

Judo

L'atleta iblea combatterà sabato. E' pronta a dare il massimo

Ci sarà anche l’iblea Savita Russo (nella foto) tra i 317 atleti iscritti (di cui 4 azzurri) che gareggeranno individualmente in base ai regolamenti in vigore per la libera partecipazione agli eventi internazionali. Oltre alla Russo (categoria 63 kg) saranno presenti Manuel Lombardo (73 kg), Andrea Carlino (60 kg) e Irene Pedrotti (70 kg).

I primi tre combatteranno nella giornata di sabato, Pedrotti domenica. La judoka di Ragusa è cresciuta alla Koizumi Scicli con il maestro Maurizio Pelligra e adesso in forza al Gruppo sportivo Fiamme Azzurre. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky dalle ore 17 alle 20,30 con il commento di Ylenia Scapin e Ivano Pasqualini. Questi i canali: sabato 1 febbraio su Sky Sport Max (canale 203); domenica 2 febbraio sul canale 257 Sky Sport.