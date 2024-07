Ragusa, anche un ristorante panoramico al posto del Molino Curiale

Attualità

Previsti appartamenti residenziali e spazi commerciali. Sarà salvata la parte antica e forse pure i macchinari al suo interno

Saranno certamente salvati la parte antica, la originale e molto probabilmente anche i macchinari al suo interno. Per il resto dello storico Molino Curiale di corso Vittorio Veneto 726 non rimarrà molto. Una cordata di imprenditori edili, che avevano acquisito il gigantesco immobile molti anni fa dalla famiglia Curiale, ha avviato la realizzazione di un progetto che prevede ovviamente appartamenti residenziali, ma anche spazi commerciali (certamente un supermercato in quello che fu l’enorme spazio di manovra dello stabilimento) e un ristorante panoramico all’ultimo piano dell’immobile, con gran bella vista sulla parte alta della città e fino alla lontana Etna.

Questo è quanto è emerso dal confronto con chi ha analizzato il progetto. Tra questi anche l’amministrazione comunale, che sostiene di aver chiesto ed ottenuto dagli impresari una quanto più ampia possibile porzione a verde dell’area. Oltre naturalmente ai parcheggi, numerosi, a disposizione dei residenti e dei clienti del supermercato, tra l’altro con facilità di ingresso perché è previsto un collegamento con la parallela via dell’Olivo. La parte più antica del complesso industriale, che risale agli anni 30 del secolo scorso quando il capostipite, il commendatore Vito Curiale fece la scelta di avviare una vera e propria attività industriale complessa ed organizzata, è del resto da molto tempo sottoposta ad un vincolo specifico in quanto chiaro ed assai interessante esempio di archeologia industriale. Discorso che vale anche per i macchinari.