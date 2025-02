Ragusa, ancora furti in centro storico. Preso di mira un esercizio commerciale di viale Tenente Lena

Cronaca

Sarebbero stati causati danni per circa tremila euro

Ancora furti in centro storico. L’ultimo si sarebbe registrato in viale Tenente Lena (nella foto), altra via centralissima della zona. A essere presa di mira un esercizio commerciale dove, a fronte di beni sottratti per un valore di 200 euro, sarebbe stato causato un danno che, secondo il titolare, ammonta a circa tremila euro. Una situazione complessa quella con cui, ormai da tempo, gli operatori della zona si trovano costretti a dovere fare i conti. Si leva accorato l’ennesimo appello per fare in modo che i controlli possano essere intensificati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA