Ragusa, Angelica (Iv): “Il centro storico? Una casa che continua a bruciare”

Attualità

Il coordinatore cittadino dei renziani mette in evidenza una serie di problematiche che rischiano di incancrenirsi

“Qui la casa continua a bruciare, il bollettino di guerra sulle vittime commerciali e sul disagio sociale nel centro storico superiore, nella fattispecie via Roma, continua purtroppo ad aumentare. Credo che questa, per noi di Italia Viva, sia una situazione veramente spinosa, una situazione che continua ad essere inquietante, purtroppo ancora di più rispetto agli atteggiamenti di lassismo dell’amministrazione comunale”. E’ quanto dichiara il coordinatore cittadino a Ragusa del partito renziano, Filippo Angelica (nella foto sotto), evidenziando che “gli unici atteggiamenti che si riscontrano da parte dell’amministrazione sono proclami, sono operazioni spot che si spengono poi tristemente come un cerino, riportandoci alla nuda e cruda realtà. Infatti, ogni qualvolta vi è un evento, ogni qualvolta si investono danari per delle manifestazioni importanti, quando si spengono le luci il disastro rimane sotto gli occhi di tutti. E francamente – ancora Angelica – continuiamo a non comprendere come mai non si dia ossigeno a questa vicenda, come mai non si dia ascolto alle esigenze dei cittadini che restano in attesa degli strumenti di pianificazione e semplificazione urbanistica e normativa, strumenti che continuano a non arrivare”.