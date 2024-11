Ragusa, annullata “La stagione delle emozioni” che si sarebbe dovuta tenere al Perracchio

Spettacoli

L'annuncio dell'organizzazione alla luce dei lavori di ristrutturazione che interessano la struttura comunale

La stagione delle emozioni, cartellone promosso dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile, che avrebbe dovuto essere ospitata al teatro Perracchio, è stata annullata. Infatti, i cinque appuntamenti che, a partire da ieri, si sarebbero dovuti tenere nella struttura comunale attigua alla scuola Quasimodo non potranno più essere rappresentati in quanto il Perracchio è interessato per tutta la stagione da lavori di ristrutturazione che non lo rendono disponibile. “Davvero un peccato – commenta Nobile – perché anche questo cartellone, lo scorso anno, aveva riscosso grande interesse da parte del pubblico che aveva dedicato la domenica pomeriggio all’allegria e alla spensieratezza. Ci rifaremo con gli appuntamenti, previsti al teatro Duemila con nomi di grande spessore, che prenderanno il via nei prossimi giorni. La stagione delle emozioni tornerà, quasi di sicuro, con la prossima annata teatrale, quindi a partire dal novembre del 2025”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA