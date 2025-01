Ragusa, appaltati i lavori per la metroferrovia a Cisternazzi

Attualità

A eseguire i lavori il consorzio stabile Da Vinci di Milano per un importo di quasi 1 milione di euro

Con determinazione del Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio n. 177 del 31 dicembre 2024, sono stati aggiudicati i “Lavori Metroferrovia – Polo Ospedaliero – Cisternazzi – Opere di connessione al tessuto urbano”.

A eseguire i lavori sarà il consorzio stabile Da Vinci, con sede in Milano nella via Privata del Gonfalone n.13, per il prezzo di euro 992.996,00 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 22.000,00, al netto del ribasso offerto del 31,620% su un importo a base di gara di euro 1.442.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza.

“Un passo dopo l’altro, senza annunciare nulla che poi non trovi concretezza. Se a metà novembre – afferma il sindaco Peppe Cassì – avevamo presentato l’intervento che cambierà la viabilità dello svincolo per Modica e Catania in zona Cisternazzi, con la nascita di un parcheggio interscambio e di una pista ciclabile, il nuovo anno è cominciato con l’affidamento di questi lavori”.

“Come già affermato – è chiarito ancora – una delle porte di accesso alla nostra città, resa ancora più importante dalla presenza dell’ospedale Giovanni Paolo II, si prepara a un triplice, importante, intervento. Voglio ringraziare tutti gli uffici coinvolti, che ancora una volta hanno svolto celermente tutto l’imprescindibile lavoro “oscuro” che precede l’apertura di un cantiere”.