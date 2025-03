Ragusa, appalti e accreditamenti per il settore sociale. Confcooperative pronta a sollecitare la convocazione urgente di un incontro in prefettura

Attualità

Il presidente territoriale Campisi: "Nulla è cambiato rispetto alle sollecitazioni dei mesi scorsi, il quadro è preoccupante"

“Siamo pronti a sollecitare la convocazione urgente di un incontro in prefettura per superare una situazione d’impasse sempre meno sostenibile”. E’ quanto afferma il presidente territoriale di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi (nella foto), ricollegandosi alle difficoltà manifestate dall’Osservatorio paritetico regionale sugli appalti e sugli accreditamenti territoriali per il settore sociale allo scopo di affrontare, una volta per tutte e con soluzioni concrete, l’enorme problema che si è venuto a creare in Sicilia dopo il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori delle cooperative sociali dell’isola.

“A fronte di un miglioramento delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro degli operatori del settore, infatti, fortemente voluto anche dalle centrali cooperative come parte datoriale – sottolinea il presidente Campisi che torna a battere su un tasto già sollevato nei mesi scorsi senza che, però, nessuna risposta effettiva sia arrivata – l’adeguamento delle rette è rimasto carta straccia nella maggior parte dei casi e per la maggior parte degli enti locali, spesso vittime di una situazione che penalizza anche i Comuni e che richiede, pertanto, un’azione unitaria e condivisa”.