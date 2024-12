Ragusa, applaudito Il caso Jekyll portato in scena da Sergio Rubini

Spettacoli

Una grande prova d'attore sul riadattamento del romanzo di Stevenson

Applausi in serie, al teatro Duemila, per il secondo appuntamento della stagione teatrale che ha visto come protagonista l’istrionico Sergio Rubini che, con un convincente Daniele Russo, ha interpretato “Il caso Jekyll”. La trama lascia poco all’immaginazione nel senso che è una rilettura del romanzo di Robert Louis Stevenson. Henry Jekyll qui è uno stimato e blasonato studioso della mente vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, proprio nello stesso periodo in cui nasce e si sviluppa la psicanalisi. Dopo un’affannosa e solitaria ricerca sui disturbi psichici dei propri pazienti, il grande luminare è approdato all’individuazione delle cause della malattia mentale: all’origine di quei disturbi vi è il conflitto tra l’Io e la sua parte oscura, la sua Ombra, quella battezzata in quegli anni con il nome di Inconscio. Secondo gli approdi scientifici del dottor Jekyll, l’Io anziché reprimere questa parte, che se troppo compressa improvvisamente potrebbe emergere in tutta la sua violenza fino a sfociare talvolta nella follia, deve imparare a riconoscerla e a stabilire con essa un rapporto, un dialogo costruttivo.