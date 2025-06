Ragusa, approvato l’atto di indirizzo della consigliera comunale Carla Mezzasalma sull’intelligenza artificiale

Attualità

Riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie con l'obiettivo di ridurre la burocrazia e migliorare l'efficienza dei servizi

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, la consigliera Carla Mezzasalma (nella foto) ha presentato un atto di indirizzo avente come oggetto l’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) nell’amministrazione comunale di Ragusa, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e migliorare l’efficienza dei servizi. La consigliera, in particolare, ha delineato alcuni punti strategici che impegnano il sindaco e la Giunta comunale a implementare l’IA.

Le finalità principali di questo atto sono: valutare le possibilità di rafforzare l’integrazione dell’IA nei procedimenti amministrativi, identificando i settori più idonei a trarne beneficio; prevedere, anche in sede di bilancio di previsione, il reperimento di risorse attraverso finanziamenti promossi dall’Unione europea e bandi ministeriali, da destinare a progetti legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con i seguenti obiettivi: ridurre significativamente i tempi di conclusione delle pratiche amministrative, azzerare gli errori procedurali e migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini; sostenere un piano di formazione per il personale dell’amministrazione comunale, al fine di garantire un uso consapevole dell’IA, che possa supportare funzionari e dipendenti nella gestione delle pratiche, con vantaggi in termini di celerità; promuovere collaborazioni tra pubbliche amministrazioni, aprendosi al contributo di imprese, associazioni ed esperti nel settore dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e sviluppare soluzioni innovative.

“Credo fortemente in questo atto – ha dichiarato la consigliera Carla Mezzasalma – ignorare l’IA significherebbe rimanere indietro in un mondo in costante evoluzione. Si tratta di un progetto a lungo termine che ci permetterà di governare i processi di evoluzione digitale in corso, senza esserne succubi, giocando sulla tempistica, che in questi casi è determinante. Sarà importante instaurare collaborazioni tra pubbliche amministrazioni: con il consigliere comunale di Catania, Piermaria Capuana, l’obiettivo è promuovere protocolli d’intesa per favorire un approccio improntato alla cooperazione istituzionale tra Catania e Ragusa, aprendoci al contributo di imprese ed esperti del settore dell’intelligenza artificiale, in un contesto come quello siciliano, dove operano imprese leader nell’ambito delle infrastrutture informatiche”.