Ragusa, approvato l’atto di indirizzo per la ripulitura della via Molini

Attualità

La proposta era stata presentata in aula dal consigliere Firrincieli ed è stata esitata all'unanimità

Sono 22 i consiglieri comunali, tanti quanti erano i presenti in aula, che hanno approvato l’atto di indirizzo redatto dal pentastellato Sergio Firrincieli per il recupero e la ripulitura della via Molini adiacente alla chiesa di San Rocco, quartiere omonimo nella città antica di Ibla. Una zona in totale abbandono dove non si registra alcun mantenimento dello sfalcio di arbusti e verde su suolo pubblico. Come se non bastasse, il collasso e di conseguenza il crollo di alcuni muri a secco hanno generato il distacco del supporto dei cavi elettrici che pendono sulla via ad altezza uomo, intrecciati tra i rami secchi e arbusti che inevitabilmente vi sono cresciuti dando vita a un altissimo rischio incendi e alla conseguente mancanza di sicurezza per passanti, residenti, escursionisti e turisti. Ora, però, sarà il Comune a intervenire. E lo farà dopo l’atto di indirizzo esitato all’unanimità.