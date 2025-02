Ragusa, approvato odg per installare la videosorveglianza accanto agli istituti scolastici cittadini

Attualità

Il consigliere Firrincieli: "L'obiettivo è fermare l'ondata di furti in danno alle microcar e ai motocicli degli studenti"

Approvato l’ordine del giorno che, presentato dal consigliere comunale Sergio Firrincieli (nella foto), impegna l’amministrazione comunale all’installazione delle videocamere di sorveglianza attorno al liceo Enrico Fermi di Ragusa per fermare l’ondata di furti che imperversa in danno alle microcar e ai motocicli degli studenti. Ma c’è di più, come spiega lo stesso Firrincieli.

“Intanto – sottolinea – sono soddisfatto per il fatto che questo intervento, ieri sera, sia stato apprezzato dall’intero civico consesso e ringrazio i capigruppo per averlo votato. Gli stessi capigruppo sono voluti andare oltre facendo in modo che l’installazione della videosorveglianza possa interessare a tappeto tutti gli altri istituti scolastici cittadini, di qualsiasi ordine e grado, considerando che si avverte la necessità di garantire un’adeguata tutela per il patrimonio scolastico alla luce del fatto che si tratta di obiettivi sensibili per i furti che, in passato, si sono registrati di apparecchiature elettroniche e quant’altro. Quindi, oltre a bloccare il fenomeno dei danneggiamenti e dei furti in danno alle microcar e ai motocicli degli studenti, anche l’accortezza di mettere in sicurezza tutto ciò che si trova all’interno dei nostri istituti scolastici cittadini. Grazie a questo atto di indirizzo, quindi, l’amministrazione comunale cercherà di porre un argine a questa problematica non da poco”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA