Ragusa, apre il mercatino del ponte Vecchio

Attualità

Il taglio del nastro è previsto per sabato 1 giugno alle 17. L'assessore Massari: "Un pretesto per rivivere il centro storico"

Sabato 1 giugno alle 17 il ponte “Padre Scopetta”, Ponte vecchio per i ragusani, si animerà con decine di operatori che apriranno i loro banchetti di oggettistica artistica e artigianale, di artigianato storico e piccolo antiquariato e con le più varie offerte di collezionismo.

Sarà anche il mercatino dei bambini che potranno scambiare e vendere i loro giochi, sperimentare gli antichi giochi dei nonni e godere dell’esposizione di giochi storici e tradizionali.

Ad accogliere i visitatori all’inizio del ponte ci saranno i carretti siciliani di Carmelo Accetta e uno spettacolo del maestro Giuseppe Castello, uno degli ultimi cantastorie siciliani. Il tutto sarà addolcito dalla distribuzione di zucchero filato per i bambini che sicuramente riempiranno il ponte con la loro allegria.