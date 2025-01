Ragusa, apre il nuovo punto ristoro all’ospedale Giovanni Paolo II

Attualità

La cerimonia di inaugurazione è prevista per sabato alle 11

Sabato 11 gennaio, alle ore 11, sarà inaugurato il nuovo punto ristoro all’ospedale “Giovanni Paolo II” (nella foto) di Ragusa. Sono terminati, infatti, i lavori per l’allestimento dei locali concessi in affidamento a una ditta di Modica, al termine di una procedura indetta dal Servizio Provveditorato e della verifica dei requisiti. Il nosocomio ibleo tornerà ad avere un punto ristoro a quasi tre anni dalla chiusura del precedente.

“Si tratta di un risultato voluto con determinazione da questa direzione strategica – commenta il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago – Siamo perfettamente consapevoli che le priorità del servizio sanitario sono tante e complesse, ma la presenza di un bar, in un ospedale grande come il “Giovanni Paolo II”, è un segnale d’attenzione nei confronti dei pazienti e delle rispettive famiglie, oltre che del nostro personale. Il percorso di umanizzazione delle cure, di cui ci facciamo pienamente interpreti, passa anche da momenti come questo”.