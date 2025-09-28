Ragusa, area di carico e scarico merci in piazza Duomo

Attualità

Confimprese: "Ottenuto un primo risultato concreto dopo la concertazione con il Comune"

“Un primo significativo risultato. Frutto di una concertazione tra Confimprese e il Comune di Ragusa”. Così il presidente provinciale di Confimprese plaude all’iniziativa dell’assessorato alla viabilità che ha recepito in toto le richieste dell’organizzazione di categoria di realizzare un’area di carico e scarico merci, in via Conte Cabrera, a ridosso di piazza Duomo a Ragusa Ibla.

‘Siamo riusciti ad ottenere un duplice risultato – spiega il presidente provinciale di Confimprese, Pippo Occhipinti-un’area riservata agli operatori commerciali e la zona di sosta dei taxi che, fatto, è stata individuata in un’area più centrale di piazza Duomo. La concertazione, di cui troppo spesso si parla, è la nostra visione di comunità. Una moltitudine di voci e di tematiche delle quali tenere conto. Percorsi di ascolto della cittadinanza, di condivisione e attività che permettano di valutare insieme le scelte che caratterizzeranno il futuro di Ragusa”.

Il presidente provinciale di Confimprese aggiunge: “I grandi leader emergono per la loro capacità di guardare avanti con una visione, fare le scelte giuste al momento giusto e, soprattutto, saper condividere e motivare in maniera spontanea. Noi abbiamo una visione della città diversa -commenta Occhipinti-lo abbiamo più volte detto. Non servono grandi proclami ma azioni più incisive e, a volte, anche drastiche. Viviamo in una città che fa ancora i conti con il suo passato, provando a ricucire ferite che si sono aperte, negli anni del boom economico dell’edilizia, quando si sono consumati dei guasti urbanistici che ancora oggi è molto complesso recuperare”