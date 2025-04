Ragusa, arrestati due giovani accusati di spaccio di droga in centro storico

Cronaca

I carabinieri hanno scovato cocaina e hashish per circa 70 grammi

I carabinieri della sezione operativa e della Stazione di Ragusa Principale della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani ragusani, un 21enne ed un minorenne, entrambi con precedenti penali e noti alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, il secondo svolto nel corso dell’ultima settimana, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno di un’abitazione del centro storico dove hanno rinvenuto complessivamente circa 70 grammi di sostanze stupefacenti, specificatamente cocaina -anche già suddivisa in dosi- ed hashish, sequestrando ben 4 bilancini di precisione, materiale atto al confezionamento e rinvenendo una cospicua somma di denaro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente ricavato dell’attività di spaccio.