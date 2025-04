Ragusa, arrestato un albanese per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata

Cronaca

Le condotte dell'ex compagno poste in essere tra il 2018 e il 2023

La Squadra mobile di Ragusa ha tratto in arresto un cinquantunenne di nazionalità albanese residente a Ragusa perché ha posto in essere reiterate condotte di maltrattamenti in famiglia con violenze in danno della ex moglie e della figlia minorenne.

In particolare, la donna, a causa delle condotte dell’ex compagno, poste in essere tra il 2018 ed il 2023, ha vissuto in un perdurante stato di ansia e terrore, costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, fino a quando, ha denunciato i gravi fatti subiti.

Le denunce della vittima e la successiva attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile di Ragusa hanno permesso di trarre in arresto l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.