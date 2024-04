Ragusa, arriva il 20X20 del Votavota

Società

L'esperimento "sociale" ideato dallo chef Causarano per aprire la cucina ai giovani amanti del gusto

‘20X20’, venti piatti inediti in un percorso dedicato ai giovani gourmand. È l’esperimento ‘sociale’ ideato dallo chef Giuseppe Causarano del ristorante Stella Michelin Votavota a Marina di Ragusa, in provincia di Ragusa.

È un’iniziativa limitata esclusivamente al mese di maggio e parte dalla consapevolezza di proporre una cucina divertente, estemporanea, piena di colpi di scena e per nulla convenzionale.

“Vogliamo aprire la nostra cucina ai giovani amanti del gusto e lo faremo bypassando il menu che abbiamo in carta, proponendo un’esperienza decisamente insolita, con ben venti piatti inediti. È un modo – ha proseguito lo chef Causarano – per invogliare i giovani a sperimentare insieme a noi e a godere di un’esperienza unica nel suo genere. Saranno piatti che stiamo già studiando e che suscitano anche il nostro interesse perché non li abbiamo mai proposti. Insomma, alla base c’è la voglia di divertirsi a tavola e di curiosare. Inoltre è un modo che consideriamo una bella sfida anche per noi in quanto usciremo dalla comfort zone del nostro menu per offrire una nuova bella esperienza di contatto e di gusto” (nella foto da sinistra Antonio Colombo e Giuseppe Causarano).

Non contenti di ciò, gli chef del Votavota Giuseppe Causarano e Antonio Colombo proporranno anche una challenge per le foto più belle e più ‘particolari’ che saranno pubblicate dai giovani clienti sui loro profili social taggando il ristorante e che contribuiranno ad arricchire il punto di vista e di prospettiva anche attraverso il web.

“Il nostro intento – ha proseguito Giuseppe Causarano – è far divertire sempre i nostri clienti. Siamo consapevoli che i più giovani amanti della buona cucina hanno loro linguaggi e modus operandi, e allora perché non provare ad organizzare qualcosa che maggiormente rispecchi i loro interessi e parli il loro stesso linguaggio. Basterà cliccare su un apposito link, che divulgheremo sulle nostre pagine social, attraverso il quale si accede su una sessione specifica del nostro sito (votavota.it) e si potrà prenotare la propria esperienza 20X20”.