Ragusa, arriva il Festival della fioritura

Domani e mercoledì gli appuntamenti in programma a Tenuta Chiaramonte

In un mondo che corre veloce, dove il rumore sovrasta spesso la voce interiore e le connessioni virtuali sembrano aver sostituito quelle autentiche, nasce il Festival della Fioritura. Un evento, in programma domani e mercoledì, che si propone come un rifugio di pausa rigenerante, un inno alla lentezza e alla riscoperta dei sensi, immerso nella magia senza tempo della Tenuta Chiaramonte di Ragusa.

Qui, tra ulivi secolari e colline baciate dal sole siciliano, il festival diventa un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento: è un viaggio dell’anima. Il paesaggio, sospeso tra il verde della campagna e l’azzurro infinito del cielo che si fonde con il mare, accoglie i visitatori in un abbraccio caldo e autentico. Ogni passo, ogni respiro, diventa parte di un dialogo profondo con la natura e con se stessi. Il Festival della Fioritura non è solo un luogo fisico, ma uno spazio mentale e sensoriale dove suoni, profumi e sapori si intrecciano per raccontare storie, evocare ricordi e creare nuove emozioni. Il pubblico non è un semplice spettatore: è protagonista di un cammino condiviso, un ponte tra artisti e partecipanti dove la magia nasce dall’incontro e dall’interazione autentica.

Nel cuore delle serate, la musica e il teatro si fondono con la bellezza del paesaggio. In ognuna delle due giornate, alle 19 il percorso sensoriale con assaggi di olio d’oliva e alle 20 l’aperitivo conviviale con musica dal vivo. Il percorso sensoriale celebra i tesori della terra siciliana per assaporare non solo i prodotti, ma anche la bellezza dello stare insieme. Martedì 26 agosto, poi, alle 21,30, l’atmosfera si tingerà dei suoni e delle emozioni di “Notte di Note per Mimì”, un concerto-spettacolo dedicato all’indimenticabile Mia Martini. Melania Giglio, con la sua interpretazione intensa e delicata, e le suggestioni sonore di Heron Borelli, renderanno omaggio a una voce e a una verità che ancora oggi sanno toccare il cuore di chi ascolta.