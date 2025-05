Ragusa, arriva la Festa dello sport promossa da Centro commerciale ibleo e Csen

Società

Domenica per tutta la giornata le performance di trenta società con la presenza di circa 450 atleti

Una giornata interamente dedicata allo sport, al movimento e al divertimento per tutta la famiglia. Domenica 25 maggio, dalle 10,30 alle 20,30, il Centro commerciale ibleo ospita la Festa dello Sport +Movimento, in collaborazione con il Csen (Centro sportivo educativo nazionale) – comitato provinciale di Ragusa. Il programma della giornata si annuncia ricco di prove aperte, dimostrazioni e attività per grandi e piccini, tra la galleria e l’area esterna del centro. Ci sarà la possibilità di assistere e cimentarsi in discipline come: karate, fitness, scherma antica, equitazione, skate, arrampicata, cinofilia, danza e molto altro (nella foto da sinistra Naccari, Cassisi e Gurrieri).