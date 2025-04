Ragusa, arrivano i big regionali. Incontro con il segretario di Forza Italia in Sicilia

Politica

Marcello Caruso sarà nella sede di via Carducci nel pomeriggio alle 16 e incontrerà pure i giornalisti

Il segretario regionale di Forza Italia, Marcello Caruso (nella foto), sarà domani a Ragusa in concomitanza con l’entrata nel vivo della campagna elettorale per le elezioni di secondo livello al Libero consorzio comunale. Per l’occasione, è previsto un incontro con i consiglieri comunali candidati nella lista di Forza Italia.

Il segretario provinciale, Giancarlo Cugnata, ha indetto per l’occasione, alle 16 di domani, giovedì 10 aprile, una conferenza stampa, alla presenza dello stesso segretario regionale, per illustrare quali gli intendimenti del partito da qui ai prossimi giorni. L’occasione della presenza di Caruso in città sarà utile anche per trattare tematiche prettamente regionali.

