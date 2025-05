Ragusa, assemblea elettiva Cna nel settore costruzioni

Economia

L'appuntamento di oggi pomeriggio nella sala conferenze "Pippo Tumino"

“C’è un territorio da riqualificare” è il titolo che la Cna territoriale di Ragusa ha dato all’assemblea elettiva del settore costruzioni in programma oggi pomeriggio a partire dalle 18,30. L’assemblea, in vista del momento clou territoriale previsto per il 28 di giugno, si annuncia come un momento di confronto e condivisione per chi si adopera ogni giorno per la trasformazione concreta dell’area iblea. L’obiettivo è quello di dare voce a chi lavora, ma anche a chi innova e costruisce nel quotidiano.