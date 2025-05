Ragusa, assemblea elettiva Cna per estetiste ed acconciatori

Economia

Petrolo nuovo presidente territoriale acconciatori, Modica portavoce estetiste

Insieme per costruire un futuro più chiaro, giusto e valorizzare per chi opera nel mondo del beauty. Questo il principio ispiratore dell’assemblea elettiva per estetiste e acconciatori promossa dalla Cna territoriale di Ragusa. Ad essere eletto, e quindi nuovo presidente territoriale Cna acconciatori, Giorgio Petrolo (nella foto sotto) mentre Floreana Modica sarà la portavoce territoriale Cna estetiste. I lavori, moderati dal segretario territoriale Carmelo Caccamo, hanno visto la presenza di Laura Cipollone, responsabile nazionale Cna Benessere e Sanità, e di Francesco Cuccia, responsabile regionale Cna Benessere e Sanità. Sono intervenuti il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, con Simona Dimartino, responsabile territoriale Benessere e Sanità. Un ringraziamento è stato rivolto a Guglielmo Trovato e Stefania Belviglio per l’impegno profuso avendo rappresentato i due mestieri negli ultimi otto anni.